Народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, у якого 18 березня діагностували зараження коронавірусом COVID-19, виписали з лікарні.

Про це він заявив під час відеотрансляції в Facebook.

Політик пояснив, що у нього вже чисті легені, тому він попросив медиків відправити його додому, щоб звільнити місце для інших пацієнтів.

Результати тестування на наявність у нього COVID-19 ще невідомі.

“Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні”, – розповів Шахов

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