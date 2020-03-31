Про це він заявив під час відеотрансляції в Facebook.
Політик пояснив, що у нього вже чисті легені, тому він попросив медиків відправити його додому, щоб звільнити місце для інших пацієнтів.
Результати тестування на наявність у нього COVID-19 ще невідомі.
“Мене щойно виписали з лікарні. Хоча тесту ще немає, але легені вже чисті. І тому я попросився додому. Потрібно звільнити палату для більш важких хворих, які надходять до лікарні”, – розповів Шахов
- 18 березня стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. До цього він повернувся з Італії. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили у МОЗ України.