Народний депутат Вікторія Сюмар заявила, що депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Олега Волошина ізолювали через загрозу зараження на коронавірус.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від “Опозиційною платформи “За життя” Олег Волошин в кінці лютому зустрічався з французьким парламентарем Жаном-Люком Рейтцером, у якого діагностували зараження коронавірусною інфекцією.

“Після плювання і бризкання слиною з вереском про “соросят-поросят” депутата Волошина таки ізолювали. Так буває… Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною”, – написала Сюмар, зазначивши, що це – не жарт.

Колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан на своїй сторінці в Facebook також зазначив, що Волошин контактував з хворим на коронавірус і потрібно вводити карантин на “Печерських пагорбах”.

“Народний депутат України контактував з хворим на короновірус, а потім брав участь в засіданнях Верховної Ради. А на засіданнях Верховної Ради були старий і новий уряди, президент і купа інших чиновників. Потрібно негайно вводити карантин на Печерських пагорбах”, – написав він.

У коментарях під постом Сюмар українці також пропонують відправити в ізоляцію всю фракцію “ОПЗЖ”. Так, екс-нардеп Борислав Береза ​​пропонує фракцію ОПЗЖ відправити на тривалий карантин.

“Вибачте, що цікавлюся, Вікторія Сюмар, але хіба не варто всю фракцію ОПЗЖ, яка близько комунікувала з Волошиним відправити на карантин? Можна на тривалий”, – написав він.

“Колеги, це не смішно. Не дай Бог підтвердиться, фактично потрібно буде парламент на карантин закривати … Скільки у нього контактів було за цей час в Раді незалежно від політичної та фракційної приналежності? Безліч!”, – пише колишній радник екс-міністра молоді та спорту Павло Булгак.