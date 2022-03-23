Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив, що ініціює зміни до закону "Про статус народного депутата", який дасть змогу поєднувати мандат народного депутата зі службою у ЗСУ, добровольчих підрозділах або територіальній обороні.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

“Ми беремо активну участь в організації територіальної оборони Києва, в допомозі ЗСУ, і ця допомога йде і через бронежилети, і через шоломи, і через передачу автомобілів, броньованої техніки, стрілецької зброї – всього, що ми можемо закупити. Наша команда сьогодні несе бойове чергування, кожен в складі своєї роти, на своїх ділянках відповідальності, де робимо всій внесок в оборону Києва”, – зауважив Порошенко.

Він зауважив, що законодавчо право народних депутатів брати участь у підрозділах ЗСУ чи теробороні не закріплено.

Пропонується внести зміни до закону “Про статус народного депутата” і вилучити певні неузгодження про несумісність. Дозволити добровільно кожному народному депутатові стати до лав Збройних сил, територіальної оборони або добровольчих підрозділів територіальних громад, забезпечити виконання свого обов’язку і прибрати будь-які перешкоди.

Це позиція добровільна, але така можливість депутатам має бути надана.

Петро Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни якнайдалі від столиці.

За його словами, це стосується також тих народних депутатів, які не ухвалили рішення щодо добровільної участі у відповідних військових підрозділах, але в них є основна робота. Він зазначив, що Парламент має працювати в режимі 24/7, а народні депутати постійно мають бути не в західних регіонах України, приїжджаючи потягами по 150 чи 110 осіб, а вони мають бути в Києві.