Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
“Ми беремо активну участь в організації територіальної оборони Києва, в допомозі ЗСУ, і ця допомога йде і через бронежилети, і через шоломи, і через передачу автомобілів, броньованої техніки, стрілецької зброї – всього, що ми можемо закупити. Наша команда сьогодні несе бойове чергування, кожен в складі своєї роти, на своїх ділянках відповідальності, де робимо всій внесок в оборону Києва”, – зауважив Порошенко.
Він зауважив, що законодавчо право народних депутатів брати участь у підрозділах ЗСУ чи теробороні не закріплено.
Пропонується внести зміни до закону “Про статус народного депутата” і вилучити певні неузгодження про несумісність. Дозволити добровільно кожному народному депутатові стати до лав Збройних сил, територіальної оборони або добровольчих підрозділів територіальних громад, забезпечити виконання свого обов’язку і прибрати будь-які перешкоди.
Це позиція добровільна, але така можливість депутатам має бути надана.
Петро Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни якнайдалі від столиці.
За його словами, це стосується також тих народних депутатів, які не ухвалили рішення щодо добровільної участі у відповідних військових підрозділах, але в них є основна робота. Він зазначив, що Парламент має працювати в режимі 24/7, а народні депутати постійно мають бути не в західних регіонах України, приїжджаючи потягами по 150 чи 110 осіб, а вони мають бути в Києві.
“Тому ми пропонуємо, щоб ті народні депутати, які не бажають перебувати в Києві, а це є дезертирство – то якщо протягом 5 днів без поважних причин ти відсутній у Києві, щоб була можливість ініціювати складання мандата. Думаю, що це правило має бути поширнно і на членів Уряду, і для членів Національного банку, і для керівництва державних корпорацій, спостережних рад. Я дуже сподіваюся, що ця позиція може бути підтримана”, – резюмував Порошенко.
- Нагадаємо, лідер політичної партії “Європейська Солідарність” звернувся до держав Перської затоки з проханням збільшити експорт нафти на світовий ринок, щоб у такий спосіб зменшити залежність держав від російського “чорного золота”.
- Раніше Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ. Він також наголосив союзникам на важливості термінового ухвалення плану відновлення для України на зразок Плану Маршалла.
- На тлі російсько-української війни на території Закарпатської області спостерігається видача повісток, виписаних “на колінах”. Люди отримують їх у готелях, на підприємствах чи й просто на вулицях. Однак чи законні такі дії, чи це – необхідність на тлі російської загрози?