Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким дозволяється призивати на військову службу резервістів без оголошення мобілізації.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкт закону № 3553, за який проголосували 256 нардепів.

Документ був ініційований президентом Володимиром Зеленським.

Законопроєктом передбачено реформування місцевих органів військового управління. Так, на базі районних, міських військових комісаріатів, військових комісаріатів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя будуть створені територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Також передбачено запровадження в Україні військового обліку резервістів. Персональні та службові дані вноситимуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Облік здійснюватимуть районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Одним із ключових положень проєкту закону є впровадження нового виду військової служби – за призовом з-поміж резервістів в особливий період.

Рішення про такий призов прийматиме президент України “для оперативного доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період” (як відомо, “особливий період” діє в Україні з початку війни на Донбасі).

На період служби за резервістами зобов’язані зберегти робоче місце. Також будуть збережені середня зарплата та інші соцгарантії. Безробітні призовники з лав резервістів зможуть отримувати мінімальну зарплату від держави.

Як раніше пояснював журналістам керівник комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (“Слуга народу”), законопроєкт дасть змогу протягом доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

“Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, що передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період, – ред)… Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв”, – зазначив нардеп.

За його словами, до цього резерву увійдуть громадяни, “які вже відслужили, мають бойовий досвід”.

Цим же законопроєктом передбачено посилення відповідальності (зокрема штрафів) за ухилення від військової служби (мобілізації).