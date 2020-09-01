Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, згідно з яким діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, котрі мають інвалідність, зможуть жити у прийомних сім'ях до 23 років.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3594 проголосували 340 народних депутатів.

Документом пропонується внести зміни до Сімейного кодексу України і закон “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

Зміни дозволять дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати і виховуватися в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку (незалежно від того, чи навчаються вони в установах професійної, професійно-технічної, вищої освіти).

Органи місцевої влади повинні забезпечити надання їм соціальних (соціальна адаптація, денний догляд, соціальна реабілітація та інші), медичних, реабілітаційних та інших послуг.

Згідно з чинним законодавством, діти-сироти з інвалідністю, які не вступили до вишів, можуть перебувати в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до досягнення 18-річного віку.

До 23 років таке право мають лише ті діти, які навчаються в закладах професійної, професійно-технічної, вищої освіти.