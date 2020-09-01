Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3103 проголосував 341 народний депутат.

Метою законопроєкту є звільнення від сплати туристичного збору внутрішньо переміщених осіб, які фактично проживають у місцях проживання (ночівлі).

Відповідні зміни пропонується внести до статті 268 Податкового кодексу України.

Згідно з пояснювальною запискою, Податковим кодексом встановлено перелік категорій осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору. Але серед цих категорій немає внутрішньо переміщених осіб, “хоча очевидно, що їхнє прибуття до того чи іншого населеного пункту і проживання там є наслідком зовнішніх обставин” – зокрема, окупації частини території України, військових дій.

“Але наразі внутрішньо переміщені особи, які продовжують проживати у готелях, санаторіях тощо, мають сплачувати туристичний збір за місцем свого фактичного проживання на підконтрольній Уряду України території, що негативно впливає на їхнє матеріальне становище та ставить їх у невигідне становище у порівнянні з іншими громадянами України”, – наголошується в записці.

Законопроєкт покликаний вирішити цю колізію.