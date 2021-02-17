Народні депутати хочуть заборонити українцям скаржитися Уповноваженому ВР з прав людини на діяльність президента, парламенту та Кабінету міністрів.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Це передбачено у відповідному законопроекті №5019.

Проектом Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” пропонується передбачити перелік державних органів, діяльність яких не може бути предметом індивідуальної скарги до Уповноваженого. Зокрема, законопроект передбачає, що дія Закону не поширюється на діяльність президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також суддів Конституційного Суду України та судів інших судів.

Зазначається, що таке виключення є необхідним з огляду на статус вказаних державних органів.

“Однак, виключення діяльності таких органів з-під сфери дії Закону не означає, що Уповноважений не зможе впливати на діяльність цих органів шляхом надання експертизи проектів актів, здійснення публічних заяв та виступів, надання оцінки їх діяльності з точки зору ризиків для дотримання прав людини і основоположних свобод”, – сказано у пояснювальній.

Документом пропонується змінити вимоги до кандидата на посаду омбудсмена. Його вік хочуть знизити до 35 років, а також передбачити, що кандидат на посаду повинен мати високі моральні якості та досвід правозахисної діяльності не менше 5 років.

Передбачається змінити й сам порядок висунення кандидатів на посаду Уповноваженого. Згідно з проєктом, висунення можливе не тільки главою парламенту та народними депутатами, але й громадськими об’єднаннями, які здійснюють правозахисну діяльність.

Закон пропонує голосувати за обрання Уповноваженого на пленарному засіданні ВР бюлетенями для таємного голосування.

Проєкт закону уже розглянув комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР.