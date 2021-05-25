Кілька десятків нардепів подали до Верховної Ради проєкт постанови про звернення до міжнародних організацій та урядів країн світу щодо визнання режиму Олександр Лукашенка загрозою міжнародній безпеці.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

У вівторок, 25 травня, в парламенті було зареєстровано проєкт постанови, яким пропонується звернутися до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, Парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО, урядів і парламентів держав світу з метою визнання режиму Олександра Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Ініціаторами постанови є кілька десятків депутатів, переважно — з фракцій “Європейської Солідарності” та “Голосу”. Серед підписантів є й кілька “слуг народу”, зокрема, Єлизавета Ясько та Анастасія Радіна.

Документ переданий на розгляд керівництву. Текст проєкту постанови ще не опублікований.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.