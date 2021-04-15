В Україні можуть змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховна Рада підтримала за основу відповідний законопроєкт №5173.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За законопроєкт №5173 проголосували 300 парламентаріїв.

Зокрема, у законопроекті передбачається:

запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних “ваучерних” акціонерів;

виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР;

створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.