Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За законопроєкт №5173 проголосували 300 парламентаріїв.
Зокрема, у законопроекті передбачається:
запровадження нижньої межі для передачі в управління цінних паперів міноритарних “ваучерних” акціонерів;
виключення вимоги про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР;
створення можливості зазначати номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі.
Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.
- Як відомо, 27 жовтня минулого року Конституційний суд визнав неконституційною низку положень закону “Про запобігання корупції” та статтю ККУ 366-1, в якій йшлося про відповідальність за неправдиві відомості в деклараціях. Визнаного винним за цією статтею могли позбавити волі строком до двох років.
- 4 грудня Верховна Рада проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Цей законопроєкт неодноразово назвали компромісним, адже тепер за такі діяння декларантами, якими є й народні депутати, загрожують тільки штрафи та обмеження волі (але не позбавлення волі).
- Нацагентство з питань запобігання корупції розкритикувало цей закон, заявивши, що парламент визначив такі діяння не злочинами, а кримінальними проступками, та дав змогу приховувати майно. НАЗК закликало Зеленського ветувати закон, але він не зробив цього.
- У січні цього року Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, яким пропонує повернути покарання у вигляді позбавлення волі за неподання декларації або брехню в ній. Перед цим вказаний документ схвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО).