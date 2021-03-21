Народні депутати ініціюють проведення позачергового засідання Верховної Ради через акцію протесту під Офісом президента, що відбулася 20 березня.

Про це повідомив “слуга народу”, заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура.

“Ініціюємо разом з колегами проведення позачергового засідання ВР для ухвалення постанови про надання оцінки тих подій, які відбулися вчора під Офісом президента. Буду пропонувати заслухати правоохоронні органи. Всі громадяни країни повинні знати прізвище замовника вчорашніх провокацій на Банковій. Винні мають бути покарані”, – зазначив Качура.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.

Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони.