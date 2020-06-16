Народні депутати підтримали за основу законопроєкт № 3195 щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 258 нардепів.

Законопроєктом, зокрема, передбачається надати комітетам Верховної Ради України та Парламенту повноваження при розгляді питання про звільнення члена Кабінету Міністрів заслуховувати його звіт про свою діяльність на посаді.

Проєктом закону пропонується:

закріпити обов’язок члена Кабінету Міністрів бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні Парламенту;

врегулювати порядок подання такого звіту;

закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабінету Міністрів, на виступ під час розгляду цього питання Верховною Радою.