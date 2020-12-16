Нардепи надали право сиротам старше 23 років отримувати житло позачергово

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким надається право дітям-сиротам, зокрема після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду.

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт закону № 3577 підтримали 330 нардепів.

Законопроєкт передбачає надання права особам з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

Крім цього, передбачено забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Процедура виглядатиме таким чином:

• Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з 16 років приймаються органами місцевого самоврядування на облік як громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

• Такі діти після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове отримання житлового приміщення (за умови їх перебування на обліку).

• Такі діти мають право на грошову компенсацію за передбачене для них житло.

Закон регулює взяття на облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.