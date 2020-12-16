Covid-19 Україна

оновлено 16.12.2020 о 18:02

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Нардепи надали право сиротам старше 23 років отримувати житло позачергово

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким надається право дітям-сиротам, зокрема після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду.

Середа, 16 грудня 2020, 18:17

Про це повідомляють #Букви.

Проєкт закону № 3577 підтримали 330 нардепів.

Законопроєкт передбачає надання права особам з-поміж дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі після досягнення ними 23 років, на позачергове отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

Крім цього, передбачено забезпечення їх соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Процедура виглядатиме таким чином:

• Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з 16 років приймаються органами місцевого самоврядування на облік як громадяни, які потребують поліпшення житлових умов.

• Такі діти після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове отримання житлового приміщення (за умови їх перебування на обліку).

• Такі діти мають право на грошову компенсацію за передбачене для них житло.

Закон регулює взяття на облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

Верховна Рада 16 грудня

Фото: #Букви

  • Раніше Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, згідно з яким діти-сироти та діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити у прийомних сім’ях до 23 років.
  • Верховна Рада також ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт, що передбачає підвищення соціальних гарантій для дітей-сиріт та дітей під опікою.
Теги: Верховна Рада, житло, законопроєкт, сироти

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