Нардепи оскаржують призначення Шкарлета в КСУ

У Конституційному Суді України оскаржують постанову Верховної Ради України щодо призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

В п’ятницю, 5 березня, до Конституційного Суду надійшло подання 45 народних депутатів України щодо конституційності постанови парламенту про призначення Сергія Шкарлета очільником МОН. Подання підписали народні депутати фракцій “Голос” та “Європейська Солідарність”.

У документі стверджується, що відповідна постанова була ухвалена у спосіб, що порушує ст. 84 Конституції, оскільки був зафіксований факт неособистого голосування депутатів.

Крім цього, рішення було ухвалено 226 голосами — це мінімальна необхідна кількість. З огляду на випадки неперсонального голосування, цієї кількості не набралося. Таким чином було порушено ст. 91 Конституції.

Також депутати вбачають порушення ст. 19, оскільки прийнявши постанову, яку не підтримала більшість, парламент діяв за межами своїх конституційних повноважень.

Депутати вимагають від КСУ відкрити конституційне провадження та визначити його невідкладним, визнати постанову про призначення Шкарлета неконституційною.