Народні депутати України сьогодні на засіданні прийняли за основу законопроєкт № 3014 про електронні комунікації, яким встановлюються повноваження держави в управлінні діяльністю електронних комунікацій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 248 народних депутатів України.

Законопроєктом пропонується визначити правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановити повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Проєктом визначаються правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, А також передбачається:

запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій;

установити виключний перелік вимог до учасників ринку;

запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси;

установити процедуру подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді;

удосконалити контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на запобігання правопорушенням та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території;

визначити засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження регуляторного органу щодо їх накладання;

зробити акцент на доступ до інфраструктури та спільне використання інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж;

встановити універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до Інтернету та голосового зв’язку;

особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг;

відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації;

уточнити, враховуючи законодавство ЄС, термінологію у сфері електронних комунікацій.