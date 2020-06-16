Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ підтримали 248 народних депутатів України.
Законопроєктом пропонується визначити правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановити повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності у сфері електронних комунікацій, а також права, обов’язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.
Проєктом визначаються правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, А також передбачається:
- запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій;
- установити виключний перелік вимог до учасників ринку;
- запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси;
- установити процедуру подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді;
- удосконалити контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на запобігання правопорушенням та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території;
- визначити засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження регуляторного органу щодо їх накладання;
- зробити акцент на доступ до інфраструктури та спільне використання інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж;
- встановити універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи й цінову доступність, до Інтернету та голосового зв’язку;
- особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг;
- відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації;
- уточнити, враховуючи законодавство ЄС, термінологію у сфері електронних комунікацій.
- Верховна Рада сьогодні на засіданні прийняла за основу законопроєкт № 2655 про “хмарні послуги”.