Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, відповідне рішення підтримали 295 народних депутатів України.
Зазначається, що документ спрямований на недопущення розбалансування місцевих бюджетів, підвищення ефективності сплати податку на доходи фізичних осіб, вдосконалення процедури зміни реєстрації комунальних підприємств, установ та організацій.
Законопроєктом пропонується:
- унеможливити зміну місця реєстрації у одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;
- встановити обов’язок щодо отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних в містах рад;
- забезпечити зміну місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.
- Раніше Верховна Рада України схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2653 “про внесення змін до закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.