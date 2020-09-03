Верховна Рада України підтримала в першому читанні два законопроєкти, спрямовані на залучення інвесторів до нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про проєкти законів № 3761 “Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями” і № 3762 “Про внесення зміни до розділу XXІ “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України”.

Перший підтримали 273 народних депутатів, а другий – 262 нардепа.

Обидва документи ініціював президент Володимир Зеленський.

Згідно із пояснювальними записками до законопроєктів, вони розроблені “з метою стимулювання залучення в економіку України стратегічних інвесторів, підвищення інвестиційної привабливості України, а також зростання конкурентоспроможності економіки України через запровадження державної підтримки великих інвестиційних проектів”.

Документом № 3761 пропонується:

• Звільнити (до 1 січня 2035 року) від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту. Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів будуть затверджуватися Кабінетом Міністрів України разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

• Звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємства-інвестори зі значними інвестиціями протягом 5 років з дати подачі заяви (але не раніше дати подання такої заяви і дати введення в експлуатацію об’єкта, побудованого в рамках реалізації інвестиційного проекту).

• До 1 січня 2035 року органи місцевого самоврядування можуть встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності в меншому розмірі (мова йде про землі, які використовуються в рамках реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями); звільняти від сплати земельного податку.

Законопроєктом № 3762 пропонується:

• З 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ввізним митом устаткування, яке буде ввозитися на митну територію України інвестором для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями (в рамках виконання спеціального інвестиційного договору). Таке обладнання повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проєкту.

• Перелік та обсяги такого обладнання будуть визначатися Урядом України разом з укладенням відповідного спеціального інвестиційного договору.