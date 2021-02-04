Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, який повинен врегулювати дистанційну зайнятість українців.

Про це повідомляють #Букви.

За проєкт закону № 4051 проголосували 322 нардепа.

Згідно з пояснювальною запискою, документ розроблено “з метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи”.

Документ розмежовує дві форми роботи – дистанційну і надомну:

• дистанційна – коли працівник сам обирає місце роботи і графік, самостійно забезпечує необхідні умови праці;

• надомна – коли співробітник працює за загальним графіком компанії/підприємства, місце роботи фіксоване і має всі необхідні технічні засоби.

Відповідно до законопроєкту:

• Дистанційну роботу можна поєднувати з роботою в звичайному режимі (при узгодженні графіка між роботодавцем і працівником).

• Право на дистанційну або надомну роботу мають вагітні жінки; працівники з дитиною до 3 років; співробітники, які здійснюють догляд за дитиною відповідно до медичного висновку до досягнення нею 16-го віку; працівники, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю (“якщо це можливо, враховуючи виконувану роботу, і власник підприємства, установи, організації має для цього відповідні ресурси та засоби”).

• За письмовим погодженням між працівником і власником підприємства, установи, організації може встановлюватися гнучкий режим робочого часу (передбачає саморегулювання співробітником часу початку і закінчення роботи і тривалості робочого часу).

• Працівникові на дистанційній роботі гарантується період вільного часу для відпочинку, коли він може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок. Цей період визначається в трудовому договорі.

• Роботодавець може перевести компанію або підприємство на гнучкий графік, але повинен повідомити про це співробітникам не пізніше ніж за 2 місяці до цього.

• Ознайомлення співробітників із наказами (розпорядженнями), повідомленнями, іншими документами щодо їх прав та обов’язків допускається в електронному форматі.

• Надається право роботодавцю при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання співробітника або місце, де буде виконуватися трудова функція (з метою належного оформлення на дистанційну роботу).