Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3603 проголосували 307 народних депутатів.

Так, зараз у законодавстві не вказано, з ким має залишитись дитина, батьки якої затримані (а також хто повинен повідомляти про таких дітей).

Документом пропонується доповнити статтю 191 Кримінально-процесуального кодексу України положенням, згідно з яким уповноважена посадова особа зобов’язана негайно повідомити в орган опіки та піклування про наявність у затриманого (на його утриманні) дитини, котра залишається без нагляду.

Повідомляти про це повинен орган досудового розслідування, слідчий.

Про вжиті заходи уповноважена особа інформує затриманого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.

У разі наявності у заарештованої особи дитини, котра залишається без нагляду (в зв’язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу), слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування для вжиття заходів щодо тимчасового влаштування такої дитини.

Фото: Ян Доброносов, #Букви

  • Раніше Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, згідно з яким діти-сироти та діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити у прийомних сім’ях до 23 років.