Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3603 проголосували 307 народних депутатів.
Так, зараз у законодавстві не вказано, з ким має залишитись дитина, батьки якої затримані (а також хто повинен повідомляти про таких дітей).
Документом пропонується доповнити статтю 191 Кримінально-процесуального кодексу України положенням, згідно з яким уповноважена посадова особа зобов’язана негайно повідомити в орган опіки та піклування про наявність у затриманого (на його утриманні) дитини, котра залишається без нагляду.
Повідомляти про це повинен орган досудового розслідування, слідчий.
Про вжиті заходи уповноважена особа інформує затриманого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.
У разі наявності у заарештованої особи дитини, котра залишається без нагляду (в зв’язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу), слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування для вжиття заходів щодо тимчасового влаштування такої дитини.
- Раніше Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, згідно з яким діти-сироти та діти з інвалідністю, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити у прийомних сім’ях до 23 років.