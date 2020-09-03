Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про захист прав та інтересів дитини в разі затримання чи тримання під вартою її батьків.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3603 проголосували 307 народних депутатів.

Так, зараз у законодавстві не вказано, з ким має залишитись дитина, батьки якої затримані (а також хто повинен повідомляти про таких дітей).

Документом пропонується доповнити статтю 191 Кримінально-процесуального кодексу України положенням, згідно з яким уповноважена посадова особа зобов’язана негайно повідомити в орган опіки та піклування про наявність у затриманого (на його утриманні) дитини, котра залишається без нагляду.

Повідомляти про це повинен орган досудового розслідування, слідчий.

Про вжиті заходи уповноважена особа інформує затриманого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.

У разі наявності у заарештованої особи дитини, котра залишається без нагляду (в зв’язку із застосуванням зазначеного запобіжного заходу), слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування для вжиття заходів щодо тимчасового влаштування такої дитини.