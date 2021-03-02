Сьогодні у Верховній Раді України запрацювала сенсорна кнопка. Народні депутати вже діляться першими враженнями та публікують відео, як вона працює.

Про це повідомляють #Букви.

Використання сенсорної кнопки дасть змогу унеможливити неперсональне голосування народних депутатів (“кнопкодавство”).

За новими правилами голосування у ВР, спочатку натискається сенсорна кнопка, а потім кнопки “за”, “проти”, “утримався”. Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Тобто одночасно треба тримати дві кнопки: сенсорну і кнопку голосування.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що “тепер усі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда, – не зможе це зробити”.

“Ті, в кого немає трьох рук, кнопкодавити точно не зможуть”, – заявив він.

Голова фракції “Голосу” Ярослав Железняк також поділився враженнями.

“Після перших спроб голосування сенсорною кнопкою можна впевнено зробити висновок, що така кнопка запобігає: 1) неперсональному голосуванню; 2) голосуванню за президентські законопроєкти. В принципі, і перше і друге ок”, – написав він у Facebook, ймовірно, маючи на увазі те, що сьогодні не одразу вдавалося включити до порядку денного президентські законопроєкти про податкову амністію.

Те, як працює сенсорна кнопка, продемонстрував і нардеп від “Батьківщини” Іван Крулько.

“Тепер народні депутати будуть “прив’язані” до робочого місця і голосуватимуть лише персонально”, – наголосив нардеп.

Про те, що “голосування “за сусіда” офіційно в минулому”, повідомила і нардеп від “Слуги народу” Юлія Гришина.

“Проголосувати можна буде лише двома руками. Однією – треба натиснути на кнопку “за”/”проти”/”утримався”. Другою – тримати сенсорну кнопку аж до завершення часу, відведеного на голосування”, – розповіла вона.