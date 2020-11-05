Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Документ підтримали 286 народних депутатів.
Проєктом пропонується запровадити особливий механізм запобігання (профілактики) насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують, та конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.
Також документ запроваджує кримінальну відповідальність:
- “За вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (нова редакція ст. 155 Кримінального кодексу України);
- “Домагання дитини для сексуальних цілей” (ст. 156-1 КК);
- “Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії” (ст. 301-1 КК);
- “Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження” (ст. 301-2 КК);
Крім того, законопроєкт доповнить Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово, а також передбачить додаткові гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.
- У Житомирській області співробітники кіберполіції затримали 27-річного чоловіка, який знімав і поширював в Інтернеті порнографічні матеріали з власної 8-місячною донькою.
- Київська місцева прокуратура №3, кіберполіції та слідчі Деснянського управління поліції вирахували і затримали жінку, яка використовувала свого чотирирічного сина для створення порнографії.
- Жовтневий районний суд Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині, присудив 12 років і 6 місяців позбавлення волі подружжю, яке в порно знімало свою 4-річну доньку.