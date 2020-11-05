Верховна Рада України сьогодні на засіданні схвалила у першому читанні проєкт закону № 3055 щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції).

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 286 народних депутатів.

Проєктом пропонується запровадити особливий механізм запобігання (профілактики) насильства над дітьми для працівників, що з ними контактують, та конкретизувати заходи щодо захисту дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками.

Також документ запроваджує кримінальну відповідальність:

“За вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (нова редакція ст. 155 Кримінального кодексу України);

“Домагання дитини для сексуальних цілей” (ст. 156-1 КК);

“Свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії” (ст. 301-1 КК);

“Свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження” (ст. 301-2 КК);

Крім того, законопроєкт доповнить Кримінальний процесуальний кодекс України положеннями про те, що кримінальне провадження щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої або неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово, а також передбачить додаткові гарантії врахування найкращих інтересів дитини при проведенні допиту.