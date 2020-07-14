Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів України.

Метою законопроєкту є створення можливостей для ефективного функціонування ряду соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України.

Для цього пропонується надати право цим закладам на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту. Цим правом зможуть користуватися:

бази олімпійської та паралімпійської підготовки;

державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, спеціалізовані заклади освіти спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Крім того, документом пропонується привести термінологію закону “Про фізичну культуру і спорт” у відповідність до закону “Про освіту”.