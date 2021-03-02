Верховна Рада України сьогодні призначила позачергові вибори сільських та міських голів у п'яти населених пунктах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Згідно із рішенням ВР, 31 жовтня 2021 року має відбутися голосування на виборах:

• Коларівського сільського голови Бердянського району Запорізької області (“за” проголосували 335 нардепів);

• Малолюбошанського сільського голови Рівненського району Рівненської області (“за” – 327 нардепів);

• Теребовлянського міського голови Тернопільського району Тернопільської області (“за” – 319 нардепів);

• Липовецького міського голови Вінницького району Вінницької області (“за” – 337 нардепів);

• Комарнівського міського голови Львівського району Львівської області (“за” – 332 нардепи).

Як зазначається у пояснювальних записках до відповідних проєктів постанов, на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Коларівським сільським головою був обраний Сергій Трофименко. Проте 27 січня 2021 року він помер. Відтак, виникла необхідність проведення позачергових виборів.

Малолюбашанським сільським головою 25 жовтня був обраний Віктор Талащук. Однак, 25 листопада 2020 року він помер.

Теребовлянським міським головою 25 жовтня був обраний Сергій Поперечний. Однак, 31 грудня 2020 року Поперечний звернувся з особистою заявою до міської ради про складання ним повноважень міського голови за власним бажанням.

Липовецьким міським головою був обраний Микола Грушко. 31 грудня 2020 року він звернувся із заявою до міської ради про складення повноважень за власним бажанням.

Комарнівським міським головою був обраний Іван Рубаха, який 11 грудня 2020 року так само звернувся з заявою до міської ради про складання повноважень.