Народні депутати сьогодні на засіданні підтримали в цілому законопроєкт № 3463, згідно з яким здобувачі отримають право захистити дисертації до 30 червня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, відповідне рішення підтримали 343 народних депутатів України.

Основною причиною прийняття документу стало те, що через карантин, пов’язаний із епідемією коронавірусу, здобувачі на ці звання не встигли вчасно пройти необхідні процедури. Зокрема, було припинено проведення атестаційних експертиз і засідання атестаційних органів.

“За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук у спеціалізованих вчених радах, утворених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь кандидата або доктора наук відповідно до законодавства, чинного до набрання чинності цим Законом, та видається диплом кандидата або доктора наук центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до 30 червня 2021 року”, – йдеться в документі.

Крім того, цей строк може бути продовжено на час академічної або соціальної відпустки, військової служби або тривалої хвороби.