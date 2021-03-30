Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що закупівлі "пакунків малюка" відбуватимуться через систему публічних закупівель ProZorro.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 5064 проголосували в першому та в другому читаннях по 307 нардепів.

Раніше закупівлі “бебі-боксів” здійснювало Управління ООН з обслуговування проєктiв (UNOPS).

Проєкт закону №5064 переводить закупівлю у систему ProZorro.

Якість “пакунків малюка” та обсяги закупівель залишаться на нинішньому рівні.

Загалом на 2021 рік у держбюджеті передбачено 1,5 млрд грн на закупівлю “бебі-боксів”.

Законопроєкт також визначає органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) закладами, що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Раніше в законодавстві не було закріплено органу, відповідального за призначення та виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Документ встановлює, що вартість “пакунку малюка” складатиме 3 прожиткових мінімуми для дітей до 6 років, що визначені на час проведення закупівель (сьогодні це 5763 грн).

Згідно із законом про держбюджет на 2021 рік, розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років становить з 1 січня 1921 грн. З 1 липня він складе 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень.

Кінцева вартість “пакунка малюка” визначатиметься на аукціоні.