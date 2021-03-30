Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 5064 проголосували в першому та в другому читаннях по 307 нардепів.
Раніше закупівлі “бебі-боксів” здійснювало Управління ООН з обслуговування проєктiв (UNOPS).
Проєкт закону №5064 переводить закупівлю у систему ProZorro.
Якість “пакунків малюка” та обсяги закупівель залишаться на нинішньому рівні.
Загалом на 2021 рік у держбюджеті передбачено 1,5 млрд грн на закупівлю “бебі-боксів”.
Законопроєкт також визначає органи соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) закладами, що призначають і здійснюють виплату (видачу) державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Раніше в законодавстві не було закріплено органу, відповідального за призначення та виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.
Документ встановлює, що вартість “пакунку малюка” складатиме 3 прожиткових мінімуми для дітей до 6 років, що визначені на час проведення закупівель (сьогодні це 5763 грн).
Згідно із законом про держбюджет на 2021 рік, розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років становить з 1 січня 1921 грн. З 1 липня він складе 2013 гривень, з 1 грудня – 2100 гривень.
Кінцева вартість “пакунка малюка” визначатиметься на аукціоні.
- У вересні минулого року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, яким пропонується залишити “пакунок малюка” в натуральному вигляді (замість його монетизації). Згодом документ підписав президент Володимир Зеленський.