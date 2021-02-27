У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи за образу правоохоронців та військових.

Йдеться про документ № 5050-1 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів”.

Він був зареєстрований цього тижня. Ініціаторами законопроєкту виступили нардепи від “Слуги народа”, ОПЗЖ та групи “Довіра”.

Згідно із пояснювальною запискою, метою документа є “запровадження адміністративної відповідальності за образу поліцейських, працівників Державної прикордонної служби України при виконанні ними своїх службових обов’язків, а так само членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, під час залучення їх до охорони громадського порядку”.

Законопроєктом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, передбачено, що:

• публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов’язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку буде каратися штрафом у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 680 грн) або громадськими роботами на строк від 20 до 30 годин;

• таке ж покарання передбачено за публічну образу військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби України при виконанні ними службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні чи здійсненням прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду.

Наразі покарання за образи правоохоронців, військових та прикордонників у кодексі не передбачено.

Крім того, законопроєктом підвищується розмір штрафів за дрібне хуліганство (публічну нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії). Так, у разі ухвалення документа розмір штрафів складе від 170 грн до 510 грн (зараз це 51 – 119 грн).

Пропонується підвищити штрафи і за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків: до 850 – 1700 грн (зараз це 136 – 255 грн).