Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як відомо, за квотою Ради наразі залишається два вакантних місця суддів КСУ.
Сьогодні на засіданні нардепи розглянули чотири кандидатури на посаду судді КСУ: Юрія Павленка, Ольги Боднар-Петровської, Наталі Денисенко та Миколи Сірого.
У ході рейтингового голосування Павленко набрав найбільшу кількість голосів – 154. Проте у фінальному голосуванні за нього проголосувало лише 100 нардепів.
Після цього спікер Парламенту Дмитро Разумков доручив профільному комітету підготувати повторний конкурс з обрання претендентів на посаду судді КСУ.
“Відповідно до частини десятої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради, прошу профільний комітет підготувати проведення повторного конкурсу на посаду суддів Конституційного Суду України”, – сказав він.
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