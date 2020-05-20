Народні депутати сьогодні на засіданні підтримали законопроєкт про ратифікацію Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне рішення підтримали 305 народних депутатів України.

Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів було укладено 18 червня 2009 року в Тромсі.

“Відповідно до пункту 2 статті 1 Конвенції Україна заявляє, що визначення поняття “державні органи” також включає: органи законодавчої влади щодо їхніх інших функцій; органи судової влади щодо їхніх інших функцій; фізичні чи юридичні особи у тій мірі, в якій вони виконують державні функції або управляють державними коштами відповідно до національного законодавства”, – йдеться в документі.

При цьому, через збройну агресію Російської Федерації виконання Україною зобов’язань, передбачених Конвенцією, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі не гарантується до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.

“Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та їхня діяльність є незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому Конституцією та законами України, а будь-які їхні акти (рішення, документи) є недійсними і не створюють жодних правових наслідків”, – наголошується у законопроєкті.