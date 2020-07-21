Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття закону України “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор” № 2285-д-П доповіла народний депутат Вікторія Гриб, проєкт постанови № 2285-д -П1 доповіла Юлія Тимошенко, проєкт постанови № 2285-д -П2 доповіла Анна Скороход.
За результатами голосування усі зазначені документи не набрали необхідної кількості голосів для прийняття.
Таким чином підписання закону депутати розблокували.
- 14 липня Верховна Рада сьогодні підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.
- Згодом народні депутати України заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу, зареєструвавши постанови про скасування голосування за документ.