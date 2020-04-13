Нардепи розблокували підписання закону про ринок землі

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час сьогоднішнього засідання голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко повідомив, що Комітет на своєму засіданні розглянув 13 проєктів постанов щодо скасування рішення Парламенту про прийняття в цілому як закону проєкту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” і за підсумками розгляду прийняв рішення запропонувати депутатам визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначених документів.

Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію про прийняття в цілому проєктів постанови щодо скасування рішення про прийняття в цілому закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12.

Жоден з проєктів постанови не набрав необхідної кількості голосів.

Слід зазначити, що через наявність вищевказаних постанов підписати закон про ринок землі не міг ні Разумков, ні президент Володимир Зеленський. Наразі підписання закону розблоковано.