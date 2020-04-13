Covid-19 Україна

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Нардепи розблокували підписання закону про ринок землі

Народні депутати Верховної Ради України відхилили всі 13 постанов про скасування голосування за ринок сільськогосподарської землі, розблокувавши підписання відповідного закону.

Понеділок, 13 квітня 2020, 17:10

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Під час сьогоднішнього засідання голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко повідомив, що Комітет на своєму засіданні розглянув 13 проєктів постанов щодо скасування рішення Парламенту про прийняття в цілому як закону проєкту закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” і за підсумками розгляду прийняв рішення запропонувати депутатам визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначених документів.

Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування пропозицію про прийняття в цілому проєктів постанови щодо скасування рішення про прийняття в цілому закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: № 2178-10-П, 2178-10-П1, 2178-10-П2, 2178-10-П3, 2178-10-П4, 2178-10-П5, 2178-10-П6, 2178-10-П7, 2178-10-П8, 2178-10-П9, 2178-10П10, 2178-10П11, 2178-10П12.

Жоден з проєктів постанови не набрав необхідної кількості голосів.

Слід зазначити, що через наявність вищевказаних постанов підписати закон про ринок землі не міг ні Разумков, ні президент Володимир Зеленський. Наразі підписання закону розблоковано.

  • У ніч на 31 березня Парламент прийняв у другому читанні та в цілому законопроєкт про ринок сільськогосподарських земель.
  • У фракції “Європейської Солідарності” на підтримку проєкту закону виступили 23 з 24 присутніх нардепів. Проти висловився лише нардеп Олексій Гончаренко.
Теги: закон, Верховна Рада, ринок землі

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