Народні депутати сьогодні на засіданні схвалили зміни до постанови про Тимчасової слідчої комісії щодо зловживань у державному бюджеті.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За постанову № 3400 проголосували 352 нардепи.

На початку засідання спікер Ради Дмитро Разумков наголосив, що комісія розслідуватиме роботу уряду за весь 2019 рік.

“Я думаю, що будуть вивчатися матеріали за весь проміжок часу, в який будуть делеговані повноваження цієї комісії. Тобто за весь 2019-й рік, в незалежності від того, чий це був Кабмін”, – сказав він.

Документом, який нардепи підтримали, передбачається, що основним завданням ТСК є розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до недоотримання доходів держбюджету України в особливо великих розмірах, у період з січня 2019 року по цей час (замість “з 1 вересня 2019 року”).

Крім того, до складу комісії включили ще одного народного депутата від фракції “Слуга народу” Мар’яна Заблоцького.

Нагадаємо, 24 квітня Рада ухвалила в цілому проєкт постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади.

Членами комісії обрали “слуг народу” Анну Пуртову, Юлію Діденко, Сергія Бабака, Вікторію Кінзбурську, Олександра Ковальчука, Олексія Устенка, Олександра Колтуновича (“Опозиційна платформа – За життя”), Ніну Южаніну (“Європейська солідарність”), Володимира Цабаля (“Голос”), Тараса Батенка (група “За майбутнє”) та Бориса Приходька (група “Довіра”).

Головою ТСК визначено Івана Крулька (“Батьківщина”), а заступником – Євгена Петруняка (“Слуга народу”).