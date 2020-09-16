Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 4077 проголосували 249 народних депутатів.

Горбаль був призначений замість Віри Ричаківської (в зв’язку із закінченням терміну її повноважень у липні цього року).

“Верховна Рада України постановляє: 1. Звільнити Ричаківську Віру Іванівну з посади члена Ради Національного банку України у зв’язку із закінченням строку її повноважень. 2. Призначити членом Ради Національного банку України Горбаля Василя Михайловича”, – йдеться в тексті постанови.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Василь Горбаль – український політик і бізнесмен, банкір, член Ради НБУ (2003-2005, 2007-2014); з 2002 року почесний президент “Укргазбанку”.

Горбаль народився у Львові. У 1993 році закінчив Київський інститут міжнародних відносин при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Кандидат юридичних наук.

Горбаль був народним депутатом IV, V і VI скликань. Спочатку входив до складу фракції “За єдину Україну”, а згодом став членом Партії регіонів.

Був членом політради ПР, головою Київської міської організації цієї партії.

У 2008 році Горбаль балотувався на посаду мера Києва і посів сьоме місце, набравши 2,29 % голосів виборців.

У квітні 2010 року президент-втікач Віктор Янукович призначив Горбаля головою Львівської обласної державної адміністрації (був звільнений у грудні 2010 року: за неофіційною версією – через низькі результати, отримані Партією регіонів в області на місцевих виборах).

Варто відзначити, що після призначення головою ОДА Горбаль не склав депутатський мандат, як це передбачає закон (його картка використовувалася для голосувань у ВР).

Восени 2012 року Горбаль балотувався до Верховної Ради VII скликання самовисуванцем по одномандатному округу №221 в Києві, проте програв.

З квітня 2002 року Горбаль – почесний президент “Укргазбанку”.

ДОВІДКА. Рада Національного банку відповідає за розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, вона здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю НБУ.

Рада НБУ складається з дев’яти членів: чотири людини призначаються Верховною Радою; чотири людини – президентом; голова Національного банку входить до Ради за посадою.