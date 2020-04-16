Народні депутати Верховної Ради України сьогодні на позачерговому засіданні схвалили ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) № 0034.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, спікер Ради Дмитро Разумков оголосив до розгляду проєкту закону № 0034 і зазначив, що рішення щодо нього прийматиметься без обговорення. В результаті 339 голосами “за” законопроєкт було прийнято в цілому.

Зокрема, документом створюються умови для реалізації проекту “Вища освіта України”, що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

“Відповідно до основних положень “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року” основними напрямками її реалізації є підвищення ефективності споживання і використання енергопродуктів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління і обліку, транспортування і споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Отже, енергетика та енергоефективність (зокрема технології ефективного енергозабезпечення будівель і споруд) є одним із пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України, що закріплено на законодавчому рівні (відповідно до статті 5 закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”) та засвідчує готовність держави йти шляхом енергоефективного розвитку економіки.

Зазначається, що документ має на меті надати університетам – учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг і ефективності використання енергії шляхом удосконалення їх інституційного потенціалу за рахунок різних заходів і робіт, спрямованих на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання.