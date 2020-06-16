Верховна Рада сьогодні на засіданні прийняла за основу законопроєкт № 2655 про "хмарні послуги".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ, зокрема, підтримали 280 нардепів.

Законопроєкт направлений на врегулювання правових відносини, пов’язаних із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних обчислень, наданні хмарних послуг, а також визначення особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Зазначається, що на законодавчому рівні пропонується:

– визначити поняття “хмарних обчислень”, “хмарних послуг”, “надавача хмарних послуг”, “користувача хмарних послуг”, “хмарних ресурсів”, “центр обробки даних (ЦОД) “;

– увести до термінології українського законодавства визначення та перелік хмарних послуг, способи їх надання, встановити вимоги до надавача хмарних послуг для публічних замовників;

– встановити правові засади надання хмарних послуг та визначити істотні умови договору про надання хмарних послуг;

– визначити особливості надання та споживання хмарних послуг органами державної влади, органами влади АР Крим та органами місцевого самоврядування, обробки персональних даних та захисту інформації при наданні хмарних послуг.