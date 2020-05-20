Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, під час перерви ранкового засідання Регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту скасувати завтрашнє і післязавтрашнє засідання Ради через новий випадок коронавірусу серед депутатів.
Зокрема, це рішення у сесійній залі підтримали 311 депутатів.
Згідно з прийнятою постановою 21 та 22 травня передбачається робота нардепів у комітетах, комісіях, депутатських фракціях.
- Напередодні стало відомо про те, що у народного депутата від партії “Батьківщина” Олега Мейдіча підтвердили зараження коронавірусною інфекцією.
- Парламентська фракція “Батьківщина” в повному складі пішла на самоізоляцію і не братиме участь в парламентських засіданнях через випадок зараження коронавірусом у їх колеги.