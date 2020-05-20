Народні депутати сьогодні на засіданні підтримали скасування засідань Верховної Ради 21 та 22 травня через новий випадок коронавірусу у свого колеги.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під час перерви ранкового засідання Регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту скасувати завтрашнє і післязавтрашнє засідання Ради через новий випадок коронавірусу серед депутатів.

Зокрема, це рішення у сесійній залі підтримали 311 депутатів.

Згідно з прийнятою постановою 21 та 22 травня передбачається робота нардепів у комітетах, комісіях, депутатських фракціях.