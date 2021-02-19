Про це повідомляють #Букви.

За документ № 2063 проголосували 330 нардепів.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і закону “Про попереднє ув’язнення”.

Законопроєктом передбачено гарантування засудженому права  на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення): із захисниками, адвокатами, законними представниками, які представляють особу при розгляді справ у суді, юристами, фахівцями в галузі права, що представляють особу в Європейському суді з прав людини, законними представниками неповнолітнього або особи, яка була визнана недієздатною.

Таке право поширюється також на засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщених у карцер.

Засуджений матиме право на такі побачення без обмеження в часі і кількості: в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7:00 до 20:00 за власною ініціативою і/або ініціативою особи, на побачення з якою має право.

Аудіо та відеозапис зустрічі, присутність сторонніх осіб можливе виключно з письмової згоди засудженого й адвоката.

Якщо про зустріч просить адвокат, а підзахисний відмовляється, їхню зустріч все одно повинні організувати, щоб підзахисний особисто і безпосередньо повідомив адвокату про свою позицію. Лише в такому разі  зустріч припиняється.

Захисника мають  інформувати про зміну правового, процесуального статусу підзахисного, зміну його місця перебування.

Захисника також повинні допускати до підзахисного на будь-якій стадії кримінального судочинства, виконання покарання.

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Верховна Рада 19 лютого

Фото: #Букви