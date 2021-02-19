Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, яким спрощується доступ адвокатів до своїх підзахисних, що перебувають у місцях відбування покарання або в місцях попереднього ув'язнення.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 2063 проголосували 330 нардепів.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і закону “Про попереднє ув’язнення”.

Законопроєктом передбачено гарантування засудженому права на правову допомогу, конфіденційні юридичні консультації (побачення): із захисниками, адвокатами, законними представниками, які представляють особу при розгляді справ у суді, юристами, фахівцями в галузі права, що представляють особу в Європейському суді з прав людини, законними представниками неповнолітнього або особи, яка була визнана недієздатною.

Таке право поширюється також на засуджених, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я, поміщених у карцер.

Засуджений матиме право на такі побачення без обмеження в часі і кількості: в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні з 7:00 до 20:00 за власною ініціативою і/або ініціативою особи, на побачення з якою має право.

Аудіо та відеозапис зустрічі, присутність сторонніх осіб можливе виключно з письмової згоди засудженого й адвоката.

Якщо про зустріч просить адвокат, а підзахисний відмовляється, їхню зустріч все одно повинні організувати, щоб підзахисний особисто і безпосередньо повідомив адвокату про свою позицію. Лише в такому разі зустріч припиняється.

Захисника мають інформувати про зміну правового, процесуального статусу підзахисного, зміну його місця перебування.

Захисника також повинні допускати до підзахисного на будь-якій стадії кримінального судочинства, виконання покарання.