Народні депутати України підтримали за основу та в цілому законопроєкт №2256, яким удосконалено внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ дозволить виключно комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та розробки проєктів законів, що стосуються внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуальний кодекс і Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, законом визначається, що зміни до цих законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність, кримінально-процесуального законодавства України та законодавства про адміністративні правопорушення.