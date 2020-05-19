Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, документ дозволить виключно комітету з питань правоохоронної діяльності бути головним з підготовки та розробки проєктів законів, що стосуються внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуальний кодекс і Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Крім того, законом визначається, що зміни до цих законодавчих актів можуть вноситися виключно законами про внесення змін до законодавства України про кримінальну відповідальність, кримінально-процесуального законодавства України та законодавства про адміністративні правопорушення.
- Внесення змін до ст. 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності порушує принцип правової визначеності.