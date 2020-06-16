Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” документ проголосували 248 народних депутатів.

“Метою законопроєкту  є захист українців, що шукають працевлаштування за кордоном та постійно працюють в інших країнах, а також унормування роботи компаній, що здійснюють працевлаштування українців за кордоном, лібералізації процедур та правил роботи таких компаній”, – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

  • замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном  на подання  суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
  • заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;
  • встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.

Ілюстративне фото

  • Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, скільки українців хочуть виїхати на заробітки.