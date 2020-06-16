Верховна Рада сьогодні на засіданні схвалила за основу законопроєкт № 2365 "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” документ проголосували 248 народних депутатів.

“Метою законопроєкту є захист українців, що шукають працевлаштування за кордоном та постійно працюють в інших країнах, а також унормування роботи компаній, що здійснюють працевлаштування українців за кордоном, лібералізації процедур та правил роботи таких компаній”, – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на подання суб’єктом господарювання декларації про провадження діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з включенням його до переліку таких суб’єктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;

заборонити суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від громадян, яким надано зазначені послуги, гонорари, комісійні та інші винагороди;

встановити адміністративну відповідальність за порушення законодавства про діяльність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні.