Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 2653 "про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, документ підтримали 264 депутати.

Зазначається, що чинним законодавством України не визначено суб’єкта прийняття рішень щодо визначення адміністративних центрів та територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що унеможливлює завершення процесу формування спроможних територіальних громад, та ставить під загрозу можливість проведення у 2020 році місцевих виборів на новій територіальній основі.

У зв’язку з цим документом передбачається, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюватиме Уряд. При цьому, рішення Кабміну про визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад подається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і сільських, селищних, міських голів відповідних територіальних громад.

Також зазначається, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабміну на підставі цього закону, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року. Центральній виборчій комісії доручено забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону.

Крім того, Кабінету Міністрів України доручено у місячний строк з дня набрання чинності цим законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із документом, а також у тримісячний строк з дня набрання чинності законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про ліквідацію та утворення районів.