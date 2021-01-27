Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Сьогодні – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 76 років тому в цей день було звільнено концтабір Освенцим. Ті, хто перебував там, пройшли такі випробування, з якими не дай Бог комусь у цьому залі і в цьому світі зіткнутися. Це не один табір, їх було багато, і багато людей віддали життя за те, що відстоювали свої переконання, належали до тієї чи іншої віри або до тієї чи іншої нації. Ми повинні пам’ятати уроки історії і робити все, що залежить від нас, аби, не дай Бог, такі події колись відбувалися у світі і в Україні. Зараз пропоную вшанувати пам’ять усіх загиблих хвилиною мовчання”, – заявив, відкриваючи засідання, спікер ВР Дмитро Разумков.

Після цього він, два віцеспікери – Руслан Стефанчук і Олена Кондратюк, а також нардепи в залі засідань піднялися зі своїх місць.