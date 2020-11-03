На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради народні депутати звернулися зі спільною заявою до суддів Конституційного суду України (КСУ), які ухвалили скандальне рішення щодо е-декларування. Депутати вимагають від них піти у відставку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, до трибуни вийшли десятки народних депутатів. Заявау зачитав з трибуни нардеп від “Слуги народу” Олександр Бакумов.

“Підтверджуючи відданість ідеалам та принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини, зважаючи на винятково важливу роль, яку покликаний відігравати Конституційний суд України, підкреслюючи важливість забезпечення суспільної довіри громадськості до КСУ.., усвідомлюючи важливість функціонування ефективних механізмів запобігання та протидії корупції в Україні, враховуючи рішення Конституційного суду № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року та його вплив на частину антикорупційного законодавства, що несе далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні і ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України, прагнучи уникнути подібних ситуацій у майбутньому, народні депутати України, які підписали цю заяву..: закликають суддів Конституційного суду України, які підтримали рішення № 13-р / 2020 від 27 жовтня.., скласти з себе повноваження судді Конституційного суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!” – наголошується в заяві.

Так, нардепи вимагають, щоб у відставку подали такі судді: голова КСУ Олександр Тупицький, судді Віктор Городовенко, Ірина Завгородня, Олександр Касмінін, Віктор Кривенко, Олександр Литвинов, Володимир Мойсик, Сергій Сас, Ігор Сліденко, Петро Філюк, Галина Юровська.

Також нардепи закликали КСУ “вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського і євроатлантичного курсу”.

Варто відзначити, що раніше сьогодні нардепи збирали підписи під заявою Верховної Ради до суддів КСУ.

Рішення КСУ щодо НАЗК та неправдивого декларування

27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції.

Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

У НАБУ повідомили, що через рішення Конституційного суду буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

У НАЗК поінформували, що рішення Конституційного суду України фактично блокує призначення переможців місцевих виборів.

Посли країн “Великої сімки” засудили рішення Конституційного суду України. Вони зазначили, що розцінюють це рішення як спробу скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності.

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий та Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег щодо декриміналізації неправдивого декларування та обмеження повноважень НАЗК.

29 жовтня Кабінет міністрів України зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Згодом Національне агентство із запобігання корупції повернуло доступ до єдиного реєстру електронних декларацій.