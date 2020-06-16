Верховна Рада України сьогодні на засіданні прийняла закон № 2030 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законом з метою забезпечення доступності державної реєстрації для громадських об’єднань осіб з інвалідністю та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та їх символіки, а також державної реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові та місцезнаходження фізичної особи – підприємця, що є особами з інвалідністю, внесено зміни до ст. ст. 23 та 36 закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, відповідно до яких вищевказані особи звільняються від сплати адміністративного збору за здійснення реєстраційних дій.