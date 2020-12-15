Верховна Рада України відновила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з моніторингу декларацій.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 4470 в першому читанні підтримав 321 нардеп, а в другому – 300.

Як відомо, 27 жовтня Велика палата Конституційного суду України на закритому засіданні прийняла рішення, яким скасувала відповідальність за помилкове декларування і обмежила повноваження Нацагентства з попередження корупції.

Після рішення суду НАЗК більше не має повноважень здійснювати контроль та перевірку декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, вести моніторинг способу життя суб’єктів декларування та т.д. Законопроєктом відновлюються повноваження НАЗК, в тому числі щодо суддів КСУ.

Документом забезпечується повноцінне функціонування НАЗК, воно наділене необхідними повноваженнями і правами.

Визначено порядок реагування НАЗК на виявлення порушень закону, ознак корупційних і пов’язаних із корупцією правопорушень. Встановлено деякі особливості такого реагування в разі вчинення відповідних дій суддями або суддями Конституційного суду України.

Документом передбачено відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.