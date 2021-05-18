Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР підтримали 280 народних обранців
Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.
Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.
Під час сьогоднішнього виступу з трибуни Ради Петрашко підсумував свою роботу в міністерстві.
Основним досягненням відомства він назвав “стабілізацію економіки в умовах коронакризи”.
“Ми пройшли кризу без кардинальних потрясінь, у стабільному курсовому середовищі, із одночасним підняттям як мінімальної, так і середньої зарплати. Закладені підвалини для зростання економіки”, – зазначив Петрашко.
Серед досягнень він також назвав: “програму 5-7-9” (йдеться про кредитування бізнесу; видано вже понад 40 млрд гривень); програму з часткового безробіття (було спрощено реєстрацію безробітних та надання їм допомоги); земельну реформу тощо. За словами Петрашка, використовувались ринкові методи для стабілізації цін на продукти.
Перед голосуванням заступник голови профільного комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що комітет не підтримав звільнення Петрашка, рекомендувавши Раді визначитись шляхом голосування. Попри це міністра все ж звільнили.
Як відомо, Ігор Петрашко був призначений міністром 17 березня 2020 року за рішенням Верховної Ради.
До цього він працював заступником генерального директора агрохолдингу UkrLandFarming.
- 14 травня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до парламенту подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Крім того, 14 травня одразу двоє міністрів написали заяву про відставку. Це Владислав Криклій та Ігор Петрашко.
- Комітету ВРУ з питань здоров’я нації не рекомендував парламенту звільняти Максима Степанова з посади очільника МОЗ України. 7 членів комітету утрималися від голосування, з них 6 — депутати “Слуги народу”.
- “Слуги народу” визначилися із кандидатурами на посади трьох міністрів — інфраструктури, економіки та охорони здоров’я. Всі вони можуть бути призначені вже цього четверга.