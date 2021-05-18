Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Таке рішення на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР підтримали 280 народних обранців

Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про звільнення з посади міністра “за власним бажанням”.

Його на посаді голови Міністерства розвитку економіки може замінити Олексій Любченко, який наразі є очільником Державної податкової служби. Любченко пропонується як міністр економіки та перший віцепрем’єр.

Під час сьогоднішнього виступу з трибуни Ради Петрашко підсумував свою роботу в міністерстві.

Основним досягненням відомства він назвав “стабілізацію економіки в умовах коронакризи”.

“Ми пройшли кризу без кардинальних потрясінь, у стабільному курсовому середовищі, із одночасним підняттям як мінімальної, так і середньої зарплати. Закладені підвалини для зростання економіки”, – зазначив Петрашко.

Серед досягнень він також назвав: “програму 5-7-9” (йдеться про кредитування бізнесу; видано вже понад 40 млрд гривень); програму з часткового безробіття (було спрощено реєстрацію безробітних та надання їм допомоги); земельну реформу тощо. За словами Петрашка, використовувались ринкові методи для стабілізації цін на продукти.

Перед голосуванням заступник голови профільного комітету ВР з питань економічного розвитку Роксолана Підласа заявила, що комітет не підтримав звільнення Петрашка, рекомендувавши Раді визначитись шляхом голосування. Попри це міністра все ж звільнили.

Ігор Петрашко

Як відомо, Ігор Петрашко був призначений міністром 17 березня 2020 року за рішенням Верховної Ради.

До цього він працював заступником генерального директора агрохолдингу UkrLandFarming.

Верховна Рада 18 травня

Ігор Петрашко

Верховна Рада 18 травня

Денис Шмигаль

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Ігор Петрашко

Фото: #Букви

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