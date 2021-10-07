На посаду нового голови Верховної Ради висунули п'ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Про це повідомляють #Букви.

Руслан Стефанчук наразі займає посаду першого віцеспікера Верховної Ради.

Кандидатуру позафракційного нардепа Гео Лероса запропонував депутат від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко. У відповідь Лерос подав кандидатуру Гончаренка.

Крім того, народна депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко внесла пропозицію щодо кандидатури на посаду спікера Парламенту колеги по фракції Яни Зінкевич. За словами Геращенко, саме Яна стане новим обличчям.

Також кандидатом висунули і Ярослава Железняка від фракції “Голос”.

Після висунення кандидатур головуюча віцеспікерка Олена Кондратюк оголосила перерву на 30 хвилин.

Раніше повідомлялося, що голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.