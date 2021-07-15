Верховна Рада на позачерговому засіданні у четвер, 15 липня, втретє провалила голосування за законопроєкт 4167, що передбачає встановлення системи контролю промислового забруднення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Законопроєкт №416 (про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення) зареєстрований у парламенті у вересні 2020 році. Він був розроблений і поданий до ВРУ в порядку виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у рамках Угоди про асоціацію.

Основні нововведення законопроєкту №4167 – це контроль викидів великих промислових підприємств, широкий спектр повноважень з контролю за промисловими викидами для Державної екологічної інспекції, можливість міждержавного впливу на видачу інтегрованих дозволів.

Доопрацьований проєкт Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, №4167, доповів народний депутат Олег Бондаренко.

“За” проголосували 193 народних депутатів при необхідних 226, утрималися – 48, проти – 1. Законопроєкт за результатами голосування відхилено.

Як повідомлялося, раніше Верховна Рада вже двічі направляла цей законопроєкт на доопрацювання.