Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Законопроєкт №416 (про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення) зареєстрований у парламенті у вересні 2020 році. Він був розроблений і поданий до ВРУ в порядку виконання зобов’язань України перед Європейським Союзом у рамках Угоди про асоціацію.
Основні нововведення законопроєкту №4167 – це контроль викидів великих промислових підприємств, широкий спектр повноважень з контролю за промисловими викидами для Державної екологічної інспекції, можливість міждержавного впливу на видачу інтегрованих дозволів.
Доопрацьований проєкт Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, №4167, доповів народний депутат Олег Бондаренко.
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“За” проголосували 193 народних депутатів при необхідних 226, утрималися – 48, проти – 1. Законопроєкт за результатами голосування відхилено.
Як повідомлялося, раніше Верховна Рада вже двічі направляла цей законопроєкт на доопрацювання.
- Верховна Рада підтримала у повторному першому читанні законопроєкт №3091 “Про державний екологічний контроль”, що передбачає ліквідацію Державної екологічної інспекції і встановлює алгоритм державного екологічного контролю.