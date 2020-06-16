Народні депутати підтримали в цілому законопроєкт № 3297 щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“За” проголосували 344 народних депутатів України.

Зокрема, законопроєкт спрямований на захист суб’єктів господарювання від нарахування у період карантину та у 30-денний період після завершення карантину штрафів і пені за кредитами (позиками).

Документом передбачається внести доповнення до Господарського кодексу України, відповідно до яких в разі прострочення позичальником у період дії карантину або/та у тридцятиденний період після дня його завершення виплат за договором, позичальник звільняється від сплати неустойки, штрафу, пені за таке прострочення.