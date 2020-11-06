Верховна Рада сьогодні на засіданні посилила відповідальність за відсутність масок в період карантину в громадських місцях.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За документ № 3891 проголосували 267 нардепів.

Законопроєктом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відтепер перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 грн).