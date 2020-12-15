Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який стосується "забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону №4107 проголосували 269 народних депутатів.

Законопроєкт спрямований на забезпечення незалежності Нацради (“зменшення політичного впливу на її діяльність”), а також розблокування роботи регулятора з урахуванням карантинних умов.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт закону розроблено “на виконання міжнародних зобов’язань щодо імплементації в національне законодавство” норм директив Європейського парламенту і Європейської ради про аудіовізуальні медіапослуги.

Як пояснила на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу”, одна з авторів законопроєкту Євгенія Кравчук, при розробці документа ставилися кілька завдань:

• Виконати міжнародні зобов’язання, про які говорили експерти Ради Європи.

• Збалансувати з точки зору політичної нейтральності процес формування Нацради.

• Усунути дискримінацію за віком (з повагою до професійного досвіду кандидатів).

• Призначити членам Нацради і апарату “гідні зарплати, які дозволять залучати висококласних фахівців і забезпечать незалежність при прийнятті рішень”.

• Знайти функціональні рішення для проблем роботи регулятора під час карантину.

Ключові положення законопроєкту:

• В оригінальній версії законопроєкту пропонувалося виключити депутатські фракції і групи з переліку суб’єктів, які мають право подавати кандидатури на посади членів Нацради від Верховної Ради, і надати таке право виключно громадським об’єднанням і творчим спілкам. Як зазначила Кравчук, після консультацій із нардепами з інших фракцій було вирішено внести правки до другого читання і залишити в переліку депутатські фракції /групи.

• Будуть створені конкурсні комісії для обговорення запропонованих кандидатур на посаду члена (членів) Нацради і внесення на розгляд президенту.

• Буде сформовано чіткий перелік вимог і обмежень до кандидатури на посаду члена Національної ради, а також до громадських об’єднань і творчих спілок, які зможуть подавати кандидатури.

• “Удосконалюється оплата праці членів Національної ради та працівників апарату”.

Зокрема, посадовий оклад голови Національної ради пропонують встановити на рівні понад 84 тис.; для першого заступника – 77,8 тис. грн; для заступника і відповідального секретаря Нацради – 73,6 тис. грн; для члена Нацради – 69,4 тис. грн.

• На час карантину буде розблокована контрольна функція регулятора (через механізм безвиїзних перевірок і скасування “мораторію” на оголошення конкурсів і надання ліцензій).

• Проведення конкурсів на заміщення вакантної посади членів Нацради буде обмежено терміном в 85 днів, щоб уникнути затягування процедури.

Під час засідання нардепи висували низку критичних зауважень до законопроєкту.

Наприклад, в “Європейській Солідарності” відзначали, що документ містить низку неприйнятних норм: пакетне голосування за всіх членів Нацради; зберігається і посилюється норма про можливість президента і парламенту відправити у відставку весь склад Нацради, “визнавши незадовільним його звіт”; за Нацрадою закріплюються “занадто довільні можливості для перевірок ліцензіатів”, що може спровокувати зловживання.

У фракції “Голосу” також критикували пакетне (а не рейтингове поіменне) голосування. Крім того, критики зазнало надання можливості висувати кандидатури громадським об’єднанням і творчим спілкам.