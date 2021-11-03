Сьогодні, 3 листопада, народні депутати підтримали звільнення з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

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Відставку Резнікова підтримали 329 народних депутатів.

1 листопада віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков подав до апарату Ради заяву про звільнення з посади за власним бажанням. Народні депутати від “Слуги народу” на засіданні фракції вирішили делегувати на цю посаду Ірину Верещук.

З 2016 року і до вересня 2018 року Резніков працював заступником голови КМДА з питань провадження самоврядних повноважень.

У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі. 4 березня 2020 року Олексія Резнікова призначили на посаду міністра з реінтеграції.