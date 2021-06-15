У Верховній Раді України народних депутатів почали щеплювати проти коронавірусу препаратом від Pfizer-BioNTech.

Про це поінформував на своїх сторінках у Facebook та в Instagram нардеп від “Слуги народу” Роман Грищук.

Він поінформував, що “дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини проти COVID-19”.

У коментарях Грищук уточнив, що його вакцинували препаратом від Pfizer.

У відповідь користувачі почали цікавитися у народного обранця, чому ж нардепів не щеплюють китайською вакциною CoronaVac. Дехто із користувачів висловив думку, що CoronaVac “для лохів, а не для “слуг народу”.

Нардеп Грищук же у відповідь на коментарі написав, що його “дружина буде короноваком вакцинуватись”.

Кореспонденту #Букв у Раді також підтвердили, що зараз відбувається вакцинація нардепів препаратом від Pfizer. Для цих цілей парламентські медичні кабінети були переобладнані під вакцинацію депутатів.

Як повідомили 9 червня у Міністерстві охорони здоров’я України, в нашій країні почали вакцинувати проти COVID-19 “працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування”.

У МОЗ пояснювали, що щеплення працівників вказаних органів почалося “згідно з рішенням віднести їх до 3-го етапу вакцинації як структури, які виконують функції держави, регіонального і місцевого управління”. Відповідні зміни були внесені до Дорожньої карти з вакцинації.

Відповідне рішення Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) ухвалив 7 травня 2021 року.

Як відомо, Верховна Рада – вищий законодавчий орган України, а тому нардепи підпадають під це рішення.

Крім того, у МОЗ зазначали, що працівників органів влади “щеплюють організовано, мобільними бригадами, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech”.

Як відомо, вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Першу партію вакцини від Pfizer-BioNTech до України доставили 16 квітня цього року. Йдеться про перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer, які надійшли в рамках глобального механізму COVAX. Цю партію очікували в Україні ще в лютому, проте препарат доставили лише зараз. Вакциною із першої партії вирішили першочергово щепити мешканців будинків-інтернатів, будинків для літніх людей та осіб, які там працюють.

18 травня Україна отримала нову партію вакцини виробництва Pfizer-BioNTech у рамках ініціативи COVAX. Загалом протягом кількох днів у нашу країну доставили 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій. Цю партію спрямували для щеплення першою та другою дозою працівників сфери освіти, а також людей із пріоритетних груп (із першого та другого етапів вакцинації).

26 травня в Україну прилетіли 117 000 доз вакцини Comirnaty проти коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, закуплені за державні кошти. Вакцину з цієї партії вирішили використати для щеплення таких груп: працівники сфери освіти (додаткова потреба); особи з першого та другого етапу, зокрема медики (які, не щепились раніше); військовослужбовці Збройних сил України, співробітники структур державної безпеки; представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

8 червня Україна отримала 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX. А 9 червня в Україну було доставлено нову партію вакцини від Pfizer у кількості майже 67 тисяч доз.